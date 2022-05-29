В «Динамо» прокомментировали поражение в финале Кубка России

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о поражении команды в финале Кубка России. Бело-голубые в финальном матче уступили «Спартаку» со счётом 1:2.



«Дайте нам это пережить. В раздевалке все расстроены и переживают», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Счёт был открыт в первом тайме. На 11-й минуте отличился нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 56-й минуте ответный мяч забил полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. На 73-й минуте гол забил форвард «Спартака» Квинси Промес. На 90+7-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Спартака». К «точке» подошёл хавбек «Динамо» Даниил Фомин, который не смог реализовать удар.

«Спартак» в четвёртый раз в своей истории выиграл Кубок России.