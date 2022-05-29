Федун — о победе «Спартака» в Кубке России: игра с колоссальными судейскими ошибками

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу своей команды в финале Кубка России. Красно-белые обыграли «Динамо» со счётом 2:1. Федун выразил недовольство работой судейской бригады.
«Как игра? Как и весь чемпионат. Очень нервная и с колоссальными судейскими ошибками. Согласен ли с пенальти? Какая разница. Что уже обсуждать это», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Счёт был открыт в первом тайме. На 11-й минуте отличился нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 56-й минуте ответный мяч забил полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. На 73-й минуте гол забил форвард «Спартака» Квинси Промес. На 90+7-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Спартака». К «точке» подошёл хавбек «Динамо» Даниил Фомин, который не смог реализовать удар.
- 29 мая 2022
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