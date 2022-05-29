Федун: останется ли Ваноли в «Спартаке»? Это зависит не от меня

Владелец «Спартака» Леонид Федун после победы в Кубке России высказался о будущем главного тренера команды Паоло Ваноли в клубе.

«Любая победа — это прекрасно, даже с такими судейскими решениями в конце. Останется ли Ваноли? Это зависит не от меня», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Это первый трофей для «Спартака» при итальянском тренере Паоло Ваноли. Он возглавил команду во время зимней паузы, сменив на этом посту португальца Руя Виторию.



В РПЛ команда под руководством Ваноли заняла 10-е место в турнирной таблице. Отметим, что «Спартак» в четвёртый раз выиграл Кубок России. Ранее москвичи выигрывали этот трофей в сезонах-1993/1994, 1997/1998 и 2002/2003.



Счёт был открыт в первом тайме. На 11-й минуте отличился нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 56-й минуте ответный мяч забил полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. На 73-й минуте гол забил форвард «Спартака» Квинси Промес. На 90+7-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Спартака». К «точке» подошёл хавбек «Динамо» Даниил Фомин, который не смог реализовать удар.