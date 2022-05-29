Сандро Шварц: то, как «Динамо» провело сезон, перевешивает поражение в финале Кубка

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение команды в матче финала Кубка России со «Спартаком» (1:2).

«Поздравляю «Спартак» с победой в Кубке. Игра была интенсивной, «Спартаку повезло больше. Нам очень горько, что мы проиграли, но я бы хотел поблагодарить свою команду, что они пытались переломить ход игры. То, как мы провели сезон, перевешивает это поражение в Кубке. Я благодарен всей команде, персоналу. Хотели победой отблагодарить Воронина и Ордеца, которых нет сейчас с нами в команде, но не получилось», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).