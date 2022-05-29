Шварц высказался о нереализованном пенальти Фомина на последних минутах финала КР

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал нереализованный пенальти полузащитником Даниилом Фоминым в матче со «Спартаком» (1:2) в финале Кубка России.

«Фомин взял на себя большую ответственность в сложный момент, но не получилось реализовать пенальти. Это тяжело. Это футбол, так бывает. Понятно, что мы его поддержали», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).



Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).