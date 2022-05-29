Шварц рассказал, почему в финале со «Спартаком» в воротах сыграл Лещук, а не Шунин

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц объяснил, почему в финале Кубка России со «Спартаком» (1:2) в воротах сыграл Игорь Лещук, а не Антон Шунин.

«У нас качественная бригада вратарей, оба голкипера сильные. Лещук отыграл все матчи Кубка, поэтому было принято решение в его пользу. Если бы ход игры закончился серией пенальти, то психологическое преимущество было бы на нашей стороне. Нам однажды уже удавалось выигрывать серию пенальти в кубковой встрече», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Спартак» почти после 20-летнего перерыва выиграл Кубок России. В последний раз москвичи завоёвывали этот трофей в сезоне-2002/2003. Кроме того, красно-белые в четвёртый раз в своей истории выиграли Кубок России (без учёта побед в Кубке СССР). Ранее москвичи выигрывали этот трофей в сезонах-1993/1994, 1997/1998 и 2002/2003.