Шварц: с 24 февраля многое изменилось — мы проживали сложности вместе с «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц, объявивший об уходе из команды, высказался о российском клубе.

«Моя команда — это исключительные люди, которые окружали меня всё это время. С 24 февраля многое изменилось, были сложности. В то же время мы проживали их все вместе. Я понимал, что команде нужна моя поддержка, были эмоциональные разговоры. Я рад, что я возглавлял «Динамо», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Сегодня, 29 мая, завершился финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Лужники» в Москве. Победу одержали красно-белые — 2:1.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).



Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).