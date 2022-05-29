«Ноттингем Форест» впервые с 1999 года сыграет в АПЛ. В плей-офф был обыгран «Хаддерсфилд»
Поделиться
Сегодня, 29 мая, «Ноттингем Форест» завоевал путёвку в английскую Премьер-лигу. Подопечные Стива Купера обыграли в финале плей-офф Чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона, «Хаддерсфилд Таун» (1:0).
Единственный гол был забит в концовке первого тайма. На 43-й минуте мяч в свои ворота занёс защитник «Хаддерсфилда» Леви Колвилл.
Отметим, что «лесники» сыграют в английской Премьер-лиге впервые с сезона-1998/1999. С тех пор «Ноттингем Форест» успел поиграть в Чемпионшипе и в Лиге 1, третьем по силе дивизионе Англии.
Помимо «лесников», в высший дивизион чемпионата Англии вышли «Фулхэм» и «Борнмут». Из АПЛ в Чемпионшип по итогам завершившегося сезона-2021/2022 вылетели «Бёрнли», «Уотфорд» и «Норвич Сити».
Комментарии
- 29 мая 2022
-
22:12
-
22:09
-
22:07
-
22:05
-
22:02
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:57
-
21:53
-
21:51
-
21:48
-
21:47
-
21:38
-
21:37
-
21:34
-
21:32
-
21:32
-
21:24
-
21:19
-
21:19
-
21:18
-
21:16
-
21:15
-
21:13
-
21:11
-
21:08
-
21:04
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:46
-
20:46
-
20:43
-
20:42
Партнерский контент