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«Ноттингем Форест» впервые с 1999 года сыграет в АПЛ. В плей-офф был обыгран «Хаддерсфилд»

«Ноттингем Форест» впервые с 1999 года сыграет в АПЛ. В плей-офф был обыгран «Хаддерсфилд»
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Сегодня, 29 мая, «Ноттингем Форест» завоевал путёвку в английскую Премьер-лигу. Подопечные Стива Купера обыграли в финале плей-офф Чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона, «Хаддерсфилд Таун» (1:0).

Единственный гол был забит в концовке первого тайма. На 43-й минуте мяч в свои ворота занёс защитник «Хаддерсфилда» Леви Колвилл.

Отметим, что «лесники» сыграют в английской Премьер-лиге впервые с сезона-1998/1999. С тех пор «Ноттингем Форест» успел поиграть в Чемпионшипе и в Лиге 1, третьем по силе дивизионе Англии.

Помимо «лесников», в высший дивизион чемпионата Англии вышли «Фулхэм» и «Борнмут». Из АПЛ в Чемпионшип по итогам завершившегося сезона-2021/2022 вылетели «Бёрнли», «Уотфорд» и «Норвич Сити».

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