В центре Москвы идут массовые задержания болельщиков «Спартака». Видео

Сегодня, 29 мая, московский «Спартак» обыграл в финальном матче Кубка России «Динамо» (2:1). После завершения встречи многие фанаты отправились праздновать победу в Кубке в центр города, где их начала задерживать полиция. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По информации источника, болельщики бурно праздновали победу «Спартака» в Кубке — с файерами и петардами. Служители правопорядка задержали около 50 болельщиков за нарушение общественного порядка.

«Спартак» почти после 20-летнего перерыва выиграл Кубок России. В последний раз москвичи завоёвывали этот трофей в сезоне-2002/2003. Кроме того, красно-белые в четвёртый раз в своей истории выиграли Кубок России (без учёта побед в Кубке СССР). Ранее москвичи выигрывали этот трофей в сезонах-1993/1994, 1997/1998 и 2002/2003.