Селихов: не удивился, что большая часть болельщиков в «Лужниках» была красно-белая

Вратарь «Спартака» Александр Селихов высказался о поддержке болельщиков в финале Кубка России. В решающем матче красно-белые обыграли «Динамо» (2:1).

«Не удивился, что большая часть болельщиков сегодня была красно-белая. Спасибо большое за поддержку. Не думаю, что соперник опешил от поддержки. Понятно, что мы контролировали больше мяч», — передаёт слова Селихова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

«Спартак» почти после 20-летнего перерыва выиграл Кубок России. В последний раз москвичи завоёвывали этот трофей в сезоне-2002/2003. Кроме того, красно-белые в четвёртый раз в своей истории выиграли Кубок России (без учёта побед в Кубке СССР). Ранее москвичи выигрывали этот трофей в сезонах-1993/1994, 1997/1998 и 2002/2003.