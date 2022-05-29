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Антон Шунин прокомментировал уход Сандро Шварца из «Динамо»

Антон Шунин прокомментировал уход Сандро Шварца из «Динамо»
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Голкипер «Динамо» Антон Шунин прокомментировал уход с поста главного тренера команды немецкого специалиста Сандро Шварца. После финала Кубка России со «Спартаком» (1:2) Шварц сообщил, что уходит из клуба. Немец пояснил, что из-за политических событий вынужден покинуть команду.

«Впереди у нас будет вечер, где Сандро Шварц ещё раз скажет, что он покидает клуб. Обидно, что на протяжении двух лет он выстраивал команду, и жаль слышать всё это. Но это жизнь, и все мы будем двигаться дальше. Хотелось бы, чтобы наши болельщики не расстраивались. Я уверен, что мы будем двигаться вперёд, и это только начало», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Ранее сообщалось, что Шварц может возглавить «Герту».

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