«Спасибо, Сандро!» «Динамо» выпустило заявление по поводу расторжения договора со Шварцем

«Динамо» выступило с заявлением по поводу расторжения контракта с главным тренером команды Сандро Шварцем.

«Это был очень интересный и эмоциональный этап в истории нашего клуба. Сандро и его штабу удалось построить команду, которая вышла на ведущие роли в российском футболе, вернула радость нашим болельщикам и заставила с удовольствием говорить о себе. Шварц благодаря своим достойным человеческим качествам сумел объединить общей идеей всех игроков, тренеров и персонал. Благодаря ему у нынешнего «Динамо» заложена база для дальнейшего движения вперёд. Уже с новым главным тренером, но такова жизнь.



Сегодня весь наш клуб говорит: Danke, Sandro! Спасибо за всё! Удачи и успехов в дальнейшей карьере! Мы расстаёмся с чувством благодарности», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Динамо».