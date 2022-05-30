Вратарь «Реала» Лунин может продолжить карьеру в «Вест Хэме»
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Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Вест Хэм Юнайтед», сообщает Yahoo Sport со ссылкой на Sunday Mirror.
По информации источника, «молотобойцы» хотят взять украинца в аренду с полноценным правом выкупа. Лунин может стать потенциальным сменщиком для основного 37-летнего голкипера «Вест Хэма» Лукаша Фабианьски.
В текущем сезоне 23-летний Андрей Лунин провёл за мадридский «Реал» четыре матча во всех турнирах, в которых пропустил четыре мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость украинского вратаря мадридского «Реала» в € 2 млн. Лунин пополнил состав «Реала» в 2018 году, перейдя из луганской «Зари».
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