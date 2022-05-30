«Альмерия» и «Вальядолид» вернулись в Примеру

Во втором дивизионе чемпионата Испании – Сегунде завершился регулярный сезон, победителем которого стала «Альмерия», набравшая 81 очко в 42 матчах, благодаря чему им удалось напрямую выйти в Примеру. Вторым клубом, вышедшим в высший дивизион, стал «Вальядолид».

В последнем туре «Альмерия» сыграла вничью на выезде с «Леганесом» (2:2), а «Вальядолид» дома разгромил «Уэску» (3:0).

Единственную путёвку в Примеру через плей-офф разыграют «Эйбар», «Лас-Пальмас», «Тенерифе» и «Жирона».

Отметим, что лучшим бомбардиром завершившегося сезона Сегунды стал уругвайский нападающий «Жироны» Кристиан Стуани, забивший 22 мяча в 37 играх. Лучшим ассистентом стал испанский хавбек Родриго Рикельме из «Мирандеса» — 12 ассистов в 36 встречах.