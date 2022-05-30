«Альмерия» и «Вальядолид» вернулись в Примеру
Поделиться
Во втором дивизионе чемпионата Испании – Сегунде завершился регулярный сезон, победителем которого стала «Альмерия», набравшая 81 очко в 42 матчах, благодаря чему им удалось напрямую выйти в Примеру. Вторым клубом, вышедшим в высший дивизион, стал «Вальядолид».
В последнем туре «Альмерия» сыграла вничью на выезде с «Леганесом» (2:2), а «Вальядолид» дома разгромил «Уэску» (3:0).
Единственную путёвку в Примеру через плей-офф разыграют «Эйбар», «Лас-Пальмас», «Тенерифе» и «Жирона».
Отметим, что лучшим бомбардиром завершившегося сезона Сегунды стал уругвайский нападающий «Жироны» Кристиан Стуани, забивший 22 мяча в 37 играх. Лучшим ассистентом стал испанский хавбек Родриго Рикельме из «Мирандеса» — 12 ассистов в 36 встречах.
Новость по теме«Барселона» поздравила «Реал» с победой в финале Лиги чемпионов
Комментарии
- 30 мая 2022
-
04:10
-
03:55
-
03:31
-
03:11
-
03:10
-
02:56
-
02:33
-
02:28
-
02:21
-
02:06
-
01:49
-
00:44
-
00:26
-
00:20
-
00:03
-
00:01
- 29 мая 2022
-
23:34
-
23:25
-
23:17
-
23:08
-
23:02
-
23:01
-
22:59
-
22:54
-
22:52
-
22:49
-
22:46
-
22:44
-
22:43
-
22:42
-
22:35
-
22:31
-
22:29
-
22:28
-
22:25
Партнерский контент