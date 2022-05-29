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«Барселона» поздравила «Реал» с победой в финале Лиги чемпионов

«Барселона» поздравила «Реал» с победой в финале Лиги чемпионов
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Пресс-служба каталонской «Барселоны» в социальных сетях выразила поздравления с победой в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 одному из своих заклятых соперников – мадридскому «Реалу», который обыграл в решающем матче английский «Ливерпуль» (1:0).

«Поздравляем мадридский «Реал» с титулом Лиги чемпионов, завоёванным сегодня вечером на «Стад де Франс», — гласит публикация «Барселоны» в «Твиттере».

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Напомним, единственный гол в финальной игре был забит во втором тайме. На 59-й минуте отличился нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, которому ассистировал Федерико Вальверде. Это 14-я победа «Реала» в Лиге чемпионов. Отметим, команда из Мадрида выигрывает Лигу чемпионов уже в пятый раз за последние 10 лет.

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