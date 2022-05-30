Неймар: мои амбиции всегда одни и те же: выиграть все возможные титулы

Нападающий «Пари Сен-Жермен» бразилец Неймар дал комментарии по поводу своих планов на будущее.

«Мои амбиции всегда одни и те же: выиграть все возможные титулы. Лигу чемпионов с «ПСЖ»? Может быть. У меня контракт с клубом, так что другого выбора нет, это будет «ПСЖ», — приводит слова Неймара Сanal+.

Напомним, Неймар выступает за парижан с 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. В прошедшем сезоне бразилец в 22 матчах французской Лиги 1 забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. На его счету также шесть матчей в Лиге чемпионов, в которых он сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Неймар может покинуть «ПСЖ» из-за плохих отношений с Килианом Мбаппе.

Джокович набивает мяч вместе с Неймаром и Верратти.