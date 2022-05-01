Защитник «Лацио» Ачерби ответил на критику фанатов после победного гола в игре со «Специей

Итальянский защитник Франческо Ачерби после игры 35-го тура Серии А со «Специей» (4:3), высказался о том, что думает по поводу критики фанатов римлян в его сторону. Ачерби в прошедшей игре сумел забить победный гол на 90-й минуте матча.

«Мне было нелегко в течение пяти месяцев, но я тот, кто всегда двигается вперёд, я много работаю.

Этот сезон был трудным для болельщиков, но моя работа состоит в том, чтобы хорошо выступать за «Лацио», за своих товарищей по команде и за себя, выкладываться по полной даже в трудные времена.

Мне было обидно, что кто-то сомневается во мне как в личности, и этого я не могу допустить. Несмотря на критику, эта команда всегда отдавала своё сердце и душу за Маурицио Сарри и заслуживает играть в еврокубках.

Моё будущее — это следующая игра, следующая тренировка и это всё. Что произойдёт, то произойдёт, я не заглядываю в будущее.

С системой, которую строит Сарри, если вы совершите одно или два неправильных действия, это вызовет цепную реакцию, и всё пойдет не так. Мы рискуем, но становимся лучше, и я горжусь этой командой», — приводит слова Ачерби Football Italia.

Видеообзор матча 1/4 финала Кубка Италии «Милан» — «Лацио» (4:0):

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