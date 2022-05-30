«Челси» получит денежное вознаграждение за трансфер Азара после победы «Реала» в ЛЧ

Лондонский «Челси» получит денежную компенсацию за трансфер Эдена Азара, после того как мадридский «Реал» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, сообщает The Sun.

31-летний Азар стал футболистом испанской команды в 2019 году. «Реал» заплатил за игрока лондонского «Челси» € 115 млн. Однако сделка подразумевала финансовые бонусы в случае различных успехов «Реала».

По сведениям источника, за победу в ЛЧ «Королевский клуб» должен выплатить «Челси» дополнительные € 15 млн. В 2020 году «Реал» выплатил лондонскому клубу € 20 млн после победы в Ла Лиге.

Напомним, с момента своего прихода в мадридский клуб бельгийский полузащитник в 66 матчах во всех турнирах забил шесть голов и отдал 10 результативных передач.

Согласно данным Transfermarkt, за время, проведённое в «Реале», Эден Азар получил 16 травм, из-за которых пропустил 72 матча.

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