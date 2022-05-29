Эден Азар: уверен, что следующий сезон будет моим, даже не сомневаюсь в этом

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар выразил уверенность, что проведёт следующий сезон лучше, чем нынешний.
«Уверен, что следующий сезон будет моим, даже не сомневаюсь в этом», — приводит слова Азара журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
31-летний Азар стал футболистом испанской команды в 2019 году. «Реал» заплатил за игрока лондонского «Челси» € 115 млн. С тех пор бельгийский полузащитник в 66 матчах во всех турнирах забил шесть голов и отдал 10 результативных передач.
Согласно данным Transfermarkt, за время в «Реале» Эден Азар получил 16 травм, из-за которых пропустил 72 матча.
Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Бетис». Испанская Примера – 2021/2022. 38-й тур:
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