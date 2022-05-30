Стала известна сумма, которую «Ноттингем Форест» получит за выход в АПЛ

Вчера, 29 мая, «Ноттингем Форест» завоевал путёвку в английскую Премьер-лигу. Подопечные Стива Купера обыграли в финале плей-офф Чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона, «Хаддерсфилд Таун» (1:0).
Выход в АПЛ принёс «лесникам» значительную денежную прибыль в размере около € 204 млн, сообщает Mirror.
Напомним, единственный гол во вчерашнем матче был забит в концовке первого тайма. На 43-й минуте мяч в свои ворота занёс защитник «Хаддерсфилда» Леви Колвилл.
Отметим, что «лесники» сыграют в английской Премьер-лиге впервые с сезона-1998/1999. С тех пор «Ноттингем Форест» успел поиграть в Чемпионшипе и в Лиге 1, третьем по силе дивизионе Англии.
Также в высший дивизион чемпионата Англии вышли «Фулхэм» и «Борнмут».
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