Стала известна сумма, которую «Ноттингем Форест» получит за выход в АПЛ

Вчера, 29 мая, «Ноттингем Форест» завоевал путёвку в английскую Премьер-лигу. Подопечные Стива Купера обыграли в финале плей-офф Чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона, «Хаддерсфилд Таун» (1:0).

Выход в АПЛ принёс «лесникам» значительную денежную прибыль в размере около € 204 млн, сообщает Mirror.

Напомним, единственный гол во вчерашнем матче был забит в концовке первого тайма. На 43-й минуте мяч в свои ворота занёс защитник «Хаддерсфилда» Леви Колвилл.

Отметим, что «лесники» сыграют в английской Премьер-лиге впервые с сезона-1998/1999. С тех пор «Ноттингем Форест» успел поиграть в Чемпионшипе и в Лиге 1, третьем по силе дивизионе Англии.

Также в высший дивизион чемпионата Англии вышли «Фулхэм» и «Борнмут».

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