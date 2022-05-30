«Интер» сделал Лукаку главной трансферной целью

Миланский «Интер» в ближайшее трансферное окно планирует приобрести нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, итальянский клуб уже вступил в переговоры с представителем бельгийского нападающего.
Сообщается, что наставник «Интера» Симоне Индзаги считает трансфер Лукаку приоритетом перед возможным трансфером бывшего нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы. Ранее Лукаку заявлял о желании вернуться в итальянскую команду, однако позже принёс извинения за свои слова.
Напомним, Ромелу Лукаку выступает за «Челси» с августа 2021 года, куда перешёл из «Интера» за € 113 млн. Контракт бельгийского игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.
Кто из футболистов чаще всего забивал головой в XXI веке?
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