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Неймар: игроки «ПСЖ» не понимают, как играет Месси

Неймар: игроки «ПСЖ» не понимают, как играет Месси
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Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар высказался об игре аргентинского форварда Лионеля Месси.

«Лео провёл много лет в «Барселоне», ему сложно адаптироваться. Тяжело менять команды и города. Кроме того, он приехал не один, а с семьёй. Язык тоже другой. Много вещей, которые сбивают с толку.

У команды также свой игровой стиль, и футболисты не понимают, как играет Месси. Так что всё это идёт во вред. Лео, Килиан и я — футболисты, которых всегда судят по их игре, статистике, титулам, по всему. Мы знаем свои обязанности и поэтому всегда стараемся делать всё возможное», — приводит слова Неймара Canal+.

Месси перешёл в «ПСЖ» летом 2021 года, после того как «Барселона» не смогла продлить с ним контракт. В завершившемся сезоне аргентинец провёл 34 матча во всех турнирах, забив 11 голов, а также отдав 14 результативных передач.

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