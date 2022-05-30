Хавбек «Реала» Иско объявил об уходе из команды

Полузащитник мадридского «Реала» Иско объявил об уходе из команды в своих социальных сетях.

Соглашение 30-летнего футболиста истекло в конце сезона-2021/2022 и не было продлено. Иско перешёл в «Реал» в 2013 году из «Малаги». В 353 матчах за клуб полузащитник отметился 53 голами и 56 результативными передачами. Вместе с «Реалом» Иско выиграл 19 трофеев, включая пять кубков Лиги чемпионов и три чемпионства страны.

«Спасибо всем, до встречи. Да здравствует Мадрид», — написал Иско.

Ранее сообщалось, что в услугах Иско заинтересована итальянская «Фиорентина».

Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Бетис». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:

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