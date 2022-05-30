Гендиректор ЦСКА — о выкупе Языджи: переговоры очень тяжело проходят, но они продолжаются

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о переговорах по выкупу полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, игравшего за московский клуб на правах аренды.

«Переговоры очень тяжело проходят, но они продолжаются. Очевидно, что без еврокубков выкупать тяжело. Сумма трансфера высокая из-за изменившейся ситуации, которую кроме как форс-мажорной назвать нельзя. «Лилль» пока не готов подвинуться», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

25-летний Языджи выступает за ЦСКА с зимнего трансферного окна сезона-2021/2022. В 12 матчах за команду полузащитник забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

Соглашение Языджи с «Лиллем» истекает летом 2024 года.

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