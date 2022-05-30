Роман Бабаев рассказал, что клубы обсудили на общем собрании РПЛ

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клубы РПЛ обсудили на общем собрании сегодня, 30 мая.

«Обсуждали Кубок лиги. На мой взгляд, наиболее интересный вопрос из всех событий. Необходимо заполнять даты, которые из-за отстранения нас из еврокубков появились. Турнир интересный. Может быть своего рода замещением еврокубков. Монетизация этого проекта имеет достаточно высокий потенциал, что при нынешних условиях немаловажно. Есть два возможных формата: один дублирует формат Лиги чемпионов и Лиги Европы, а есть так называемый Double Elimination, когда до последнего сохраняется интрига. Надеюсь, большинство клубов поддержат формат Double Elimination. Завтра состоится заочное голосование. Есть предпосылки говорить, что этот турнир будет в том или ином виде.



Также обсуждали ряд технических вопросов: порядок распределения доходов от реализации коммерческих телевизионных прав. Обсуждали KPI, которые ставим перед собой, чтобы выполнить наши обязательства перед РФС, которые подписаны в соответствующем договоре. Все понимают, что это очень важная работа: это посещаемость, рост подписчиков в социальных сетях, работа с аудиторией.



Обсудили Fan ID. Понятно, что это очень тяжёлый вопрос по всем известным причинам. Но надо понимать, что это данность, и наша задача сейчас сделать максимально прозрачной, понятной и упрощённой процедуру получения Fan ID. Пока нет первоисточников ясного и понятного алгоритма. С 1 июля уже будет вводиться система на некоторых стадионах. Болельщики должны иметь возможность заранее и упрощённо этот документ получить», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.