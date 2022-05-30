В «Алании» прокомментировали уход Спартака Гогниева с должности главного тренера

Вице-президент «Алании» Данил Гуриев прокомментировал уход Спартака Гогниева с должности главного тренера владикавказской команды.

«Как и для всех болельщиков, подобное стечение обстоятельств стало для меня неожиданностью. В ходе нашей беседы по итогам сезона Спартак Артурович выдвинул ряд условий для продолжения его работы в команде, которые клуб, к сожалению, удовлетворить не может. Уход из «Алании» — решение Гогниева.

От лица всего руководства клуба и от себя лично я хочу поблагодарить Спартака Артуровича и его тренерский штаб за проделанную работу и пожелать всего наилучшего. Уверен, у него сложится великолепная тренерская карьера.

Имя нового главного тренера «Алании» мы назовем позже, поскольку всё произошло слишком стремительно. К выбору нужно подойти с максимальной ответственностью, и мы уже общаемся с потенциальным кандидатом. Клуб определится с решением до выхода команды из отпуска.

Хочу заверить всех болельщиков, что данные события никак не повлияют на деятельность клуба. «Алания», конечно, продолжит следовать выбранному курсу и по-прежнему будет ставить перед собой самые высокие цели и задачи!» — приводит слова Гуриева официальный сайт «Алании».

Напомним, Гогниев возглавил «Аланию» в июле 2019 года. За три сезона работы специалист вывел владикавказскую команду из второй лиги в ФНЛ, попал с красно-жёлтыми в зону стыковых матчей и добрался до полуфинала Кубка России.

По итогам сезона-2021/2022 «Алания» заняла шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.