«При Витории «Спартак» нравился гораздо больше». Кечинов — о возможном уходе Ваноли

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном уходе из команды главного тренера Паоло Ваноли.
«Я считаю, что это не потеря для «Спартака». За то время, что он работает в «Спартаке», я никаких изменений в лучшую сторону не увидел. Даже несмотря на то что вчера взяли Кубок. Если брать в общем игру «Спартака», то каких-то подвижек в лучшую сторону в игре я не увидел.
При Витории мне «Спартак» нравился гораздо больше в плане рисунка и понимания того, за счёт чего команда хочет добиваться результатов. «Спартак» старался играть первым номером. При Ваноли абсолютно не видно, за счёт чего команда хочет добиваться результатов. Я только вижу, что команда пытается играть больше сзади вторым номером и уповать на тех игроков, которые играют впереди. При Витории были игры, где «Спартак» играл очень ярко и зрелищно, а при Ваноли таких практически не было.
Даже вчерашняя победа, может, и запоминающаяся, и яркая, но по самой игре «Спартак» не выглядел явным фаворитом. За счёт индивидуального мастерства Промеса, Игнатова и Соболева был добыт результат. Но самой игры при Ваноли нет», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 30 мая 2022
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