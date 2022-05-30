Паоло Ваноли решил покинуть «Спартак»

Итальянский тренер Паоло Ваноли принял решение покинуть «Спартак». Об этом «Чемпионату» сообщил источник из окружения итальянского тренера.

«Тренер сообщил своему окружению о решении. Окончательного диалога между клубом и Ваноли ещё не было», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, Паоло Ваноли возглавил московскую команду в декабре 2021 года. Под руководством итальянца красно-белые заняли 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 и выиграли Кубок России по футболу.

Ранее агент итальянского специалиста заявлял, что Ваноли намерен остаться в «Спартаке» на следующий сезон. Сам же тренер говорил, что решение легионеров оставаться в России несёт посыл к миру, однако своё будущее в московском клубе он комментировать отказывался.

Игроки «Спартака» ворвались на пресс-конференцию Ваноли: