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Паоло Ваноли решил покинуть «Спартак»

Паоло Ваноли решил покинуть «Спартак»
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Итальянский тренер Паоло Ваноли принял решение покинуть «Спартак». Об этом «Чемпионату» сообщил источник из окружения итальянского тренера.

«Тренер сообщил своему окружению о решении. Окончательного диалога между клубом и Ваноли ещё не было», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, Паоло Ваноли возглавил московскую команду в декабре 2021 года. Под руководством итальянца красно-белые заняли 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 и выиграли Кубок России по футболу.

Ранее агент итальянского специалиста заявлял, что Ваноли намерен остаться в «Спартаке» на следующий сезон. Сам же тренер говорил, что решение легионеров оставаться в России несёт посыл к миру, однако своё будущее в московском клубе он комментировать отказывался.

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Игроки «Спартака» ворвались на пресс-конференцию Ваноли:

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