Эвра — о критике Роналду: где бы был «МЮ» без него? Он забил 18 голов в АПЛ в 37 лет

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказался о критике в адрес нападающего английского клуба Криштиану Роналду.

«Мы можем оставить этого парня в покое? На его счету 18 голов в английской Премьер-лиге. Где бы мы были, если бы Криштиану не был в этой команде?

Вот почему, когда люди плохо говорят о нём, я думаю: «Эти люди не в ладах с самими собой или они завидуют». Это настолько безумно, что я даже не хочу больше отвечать на этот вопрос, потому что я уже отвечал много раз.

Я скажу вам одно: поставьте Криштиану Роналду в состав «Манчестер Сити», «Ливерпуля» или «Челси» – и он добьётся успеха. Но поставьте одного из их лучших игроков – поставьте Мохамеда Салаха в «МЮ» – и он будет испытывать трудности, как и любой игрок.

Они считают, что я так говорю потому, что он мой друг или что-то в этом роде. Нет. Я влюблён в его трудовую этику, в его профессионализм. Ему 37 лет. Этот парень будет забивать голы даже в 40 лет. И он здесь для этого, этого люди хотят от него.

Поэтому я больше не хочу отвечать, когда люди спрашивают меня о Криштиану. Он много раз доказывал это своими хет-триками и всем подобным.

И самое смешное, когда люди говорят, что он не защищается. Когда он выиграл «Золотой мяч» в 2008 году, лучшим качеством Криштиану было не умение защищаться. Так что давайте поговорим о том, в чём он хорош, а в чём он хорош – так это в забивании голов», – приводит слова Эвра Sky Sports.