Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроки «Спартака» в автобусе устроили чествование Паоло Ваноли после победы в Кубке России

Игроки «Спартака» в автобусе устроили чествование Паоло Ваноли после победы в Кубке России
Комментарии

Футболисты московского «Спартака» ярко отпраздновали победу в Кубке России сезона-2021/2022. Игроки московского клуба буквально носили на руках главного тренера команды Паоло Ваноли прямо в автобусе. Видео празднования было опубликовано в телеграм-канале московского «Спартака».

На видео красно-белые скандируют фамилию главного тренера, а потом качают итальянского наставника на руках.

Напомним, что московский «Спартак» обыграл в финальном матче Кубка России сезона-2021/2022 московское «Динамо» со счётом 2:1. В составе красно-белых отличились нападающий Александр Соболев и форвард Квинси Промес. Самуэль Жиго провёл свой последний матч за московский клуб.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице.

За «Спартак» страшно. Взяли Кубок, но теперь пора ответить на вопросы посерьёзнее За «Спартак» страшно. Взяли Кубок, но теперь пора ответить на вопросы посерьёзнее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022