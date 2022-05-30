Игроки «Спартака» в автобусе устроили чествование Паоло Ваноли после победы в Кубке России
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Футболисты московского «Спартака» ярко отпраздновали победу в Кубке России сезона-2021/2022. Игроки московского клуба буквально носили на руках главного тренера команды Паоло Ваноли прямо в автобусе. Видео празднования было опубликовано в телеграм-канале московского «Спартака».
На видео красно-белые скандируют фамилию главного тренера, а потом качают итальянского наставника на руках.
Напомним, что московский «Спартак» обыграл в финальном матче Кубка России сезона-2021/2022 московское «Динамо» со счётом 2:1. В составе красно-белых отличились нападающий Александр Соболев и форвард Квинси Промес. Самуэль Жиго провёл свой последний матч за московский клуб.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице.
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