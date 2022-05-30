Месси: Бензема провёл захватывающий сезон. Нет сомнений, кто должен получить «Золотой мяч»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о форварде «Реала» Кариме Бензема.
«Думаю, совершенно очевидно, что Бензема провёл захватывающий сезон и выиграл с командой Лигу чемпионов, сыграв фундаментальную роль в этом успехе. Думаю, нет сомнений в том, кто должен получить «Золотой мяч», — приводит слова Месси TyC Sports.
В сезоне-2021/2022 Карим Бензема выиграл в составе мадридского «Реала» испанскую Примеру, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании. Французский форвард стал лучшим бомбардиром испанского чемпионата, забив 27 голов, и Лиги чемпионов, поразив ворота соперников 15 раз. В сезоне-2021/2022 34-летний французский нападающий провёл за «Реал» 46 матчей во всех турнирах, забил 44 гола и сделал 15 результативных передач.
«Реал Мадрид» — «Бетис». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур
- 30 мая 2022
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