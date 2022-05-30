В «Баварии» прокомментировали желание Роберта Левандовского покинуть клуб

Cпортивный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан оценил высказывания нападающего клуба Роберта Левандовского о желании покинуть команду.
Ранее польский форвард заявил, что его время в немецком клубе закончилось. Левандовски подчеркнул, что трансфер станет лучшим решением.
«Не могу вам объяснить, почему Роберт выбрал такой способ сообщить о своей ситуации. Подобные публичные заявления ни к чему не приведут.
Роберт должен понимать, какое место он занимает в «Баварии» и что у него есть в этом клубе.
Благодарность – это не улица с односторонним движением», – приводит слова Кана Sport1.
Контракт Роберта Левандовского с «Баварией» истекает в 2023 году. В минувшем сезоне польский нападающий провёл за мюнхенский клуб 46 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и сделал семь результативных передач.
Ранее стало известно, что главным претендентом на нападающего является испанская «Барселона».
- 30 мая 2022
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