Президент «Манчестер Сити»: летом планируем совершить ещё несколько приобретений

Президент «Манчестер Сити» Халдун Аль-Мубарак сообщил, что клуб намерен приобрести ещё несколько игроков в летнее трансферное окно. Ранее состав английского клуба пополнили футболисты Эрлинг Холанд и Хулиан Альварес.
«Я могу подтвердить, что летом будут ещё трансферы. Мы стремимся усилить команду в зонах, которые нуждаются в укреплении. Каждый сезон команду покидают какие-то игроки. В таких случаях приходится постоянно обновлять состав.
Мы всегда будем стремиться к улучшению и укреплению. Мы уже совершили два важных приобретения. Думаю, будет ещё несколько. Мы постараемся работать в ускоренном режиме, но все знают, как функционирует рынок. Это не всегда полностью в нашей власти», — приводит слова главы «Манчестер Сити» пресс-служба английского клуба.
- 30 мая 2022
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