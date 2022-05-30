Аршавин заявил, что в РПЛ нет команд, которые способны специально отдавать очки «Зениту»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин сообщил, что в Российской Премьер-Лиге нет команд, которые способны специально отдавать очки петербургскому клубу.
«Конкуренты будут плакать, что «Зениту» будут отдавать очки «Оренбург», «Сочи», «Нижний Новгород». Однако «Сочи» отнял пять очков у «Зенита», Кержаков тоже обыграл «Зенит» с «Нижним Новгородом», «Оренбург», я думаю, тоже не будет сдаваться. Это всё больше такие заговоры.
И я хочу сказать по поводу «Оренбурга»: до этого наши команды не были особо связаны, кроме нашего якорного спонсора. В целом только в этом году именно в плане спорта мы стали в принципе сотрудничать. И с Дмитрием Андреевым (спортивным директором «Оренбурга». – Прим. «Чемпионата») тоже созваниваемся. Мне очень симпатичен тренер Марцел Личка. И я рад, что он сумел вывести эту команду в Тинькофф РПЛ. Поэтому думаю, что это досужие разговоры, надеюсь, что этим сезоном они точно развеяны. Но это в пользу бедных. Когда ты проигрываешь, ты ищешь то судей, то ещё что-то», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
- 30 мая 2022
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