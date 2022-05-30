Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин заявил, что в РПЛ нет команд, которые способны специально отдавать очки «Зениту»

Аршавин заявил, что в РПЛ нет команд, которые способны специально отдавать очки «Зениту»
Комментарии

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин сообщил, что в Российской Премьер-Лиге нет команд, которые способны специально отдавать очки петербургскому клубу.

«Конкуренты будут плакать, что «Зениту» будут отдавать очки «Оренбург», «Сочи», «Нижний Новгород». Однако «Сочи» отнял пять очков у «Зенита», Кержаков тоже обыграл «Зенит» с «Нижним Новгородом», «Оренбург», я думаю, тоже не будет сдаваться. Это всё больше такие заговоры.

И я хочу сказать по поводу «Оренбурга»: до этого наши команды не были особо связаны, кроме нашего якорного спонсора. В целом только в этом году именно в плане спорта мы стали в принципе сотрудничать. И с Дмитрием Андреевым (спортивным директором «Оренбурга». – Прим. «Чемпионата») тоже созваниваемся. Мне очень симпатичен тренер Марцел Личка. И я рад, что он сумел вывести эту команду в Тинькофф РПЛ. Поэтому думаю, что это досужие разговоры, надеюсь, что этим сезоном они точно развеяны. Но это в пользу бедных. Когда ты проигрываешь, ты ищешь то судей, то ещё что-то», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Лучшему бомбардиру РПЛ точно не надо в «Зенит». Там он сломает себе карьеру Лучшему бомбардиру РПЛ точно не надо в «Зенит». Там он сломает себе карьеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022