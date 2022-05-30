Лучшему бомбардиру РПЛ точно не надо в «Зенит». Там он сломает себе карьеру

Гамид Агаларов – последняя надежда «Уфы» на спасение. Его голы не помогли команде избежать стыковых матчей и остаться в РПЛ, но клуб может продолжить существовать благодаря трансферу нападающего. За последние полгода его отправляли чуть ли не во все российские топы: «Зенит», «Краснодар», ЦСКА. Интерес к самому забивному игроку РПЛ логичен. Но ни разу не дошло до официального предложения. Хотя очевидно, что зимой в Уфе этого ждали, но не дождались. И что будет дальше?

Контракт Гамида действует до декабря 2022 года. И если в январе Шамиль Газизов вполне мог называть сумму в € 6-8 млн, то сейчас никто не заплатит таких денег. Ни в России, ни в Европе. Максимум речь может идти о € 3-4 млн, которые в принципе могут обеспечить жизнедеятельность «Уфы» в ФНЛ. Осталось понять – кто их заплатит.

В середине мая инсайдеры сообщили об интересе к игроку со стороны «Зенита». Клуб ищет замену уходящему Дзюбе, а на российском рынке не так много вариантов: либо платить сумасшедшие деньги за Тюкавина, либо – смотреть на форвардов других команд. Поэтому неудивительно, что Гамид теоретически может находиться в списках Питера. Но вряд ли на высоких местах.

Гамид Агаларов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Всё дело в том, что сейчас в «Зените» есть два очень похожих по стилю форварда – Сергеев и Юри Алберто такие же быстрые, с таким же выраженным чувством гола, но в следующем сезоне один из них, вероятно, будет начинать матч на скамейке. Семак вовсю внедряет схему с тремя игроками в атаке, среди которых два – фланговые. То есть нужен только один центрфорвард. Вероятно, им будет именно Алберто. Сергеев всегда готов помочь. И зачем в такой конфигурации Агаларов?

Вряд ли клуб будет исходить только из паспорта или условного желания забрать себе, но не отдать конкурентам. Лимит смягчён, при желании можно привести иностранца с другими сильными качествами. Плюс – вопрос в самом Агаларове. Вряд ли один сезон, когда вся команда играла на тебя, может заставить топов тут же выкидывать много денег. Да, Гамид крут – но крут именно в системе «Уфы». И есть большие сомнения, что, оказавшись в команде с высокой конкуренцией, он с ней справится. В «Зените» есть явный пример – зимой клуб забрал из «Урала» Арсена Адамова – очень хорошего защитника для второй восьмёрки. Но весной он провёл всего четыре матча в РПЛ. А Семак, кажется, так и не определился с его позицией – справа в защите предпочитает других, а от схемы с тремя центральными тренер отказался. Так что теперь перспективы Арсена непонятны.

Агаларова может ждать похожий путь. Не зря Андрей Аршавин прямо говорит, что нападающему лучше не переходить в «Зенит». Сейчас Гамиду необходимо очень аккуратно выбрать следующий клуб и главное – тренера. Важно, чтобы ему доверяли, а он привыкал к другому уровню интенсивности и конкуренции. Это может быть «Сочи», или «Краснодар», или, например, «Ростов» – клубы, которые могут потратить небольшую сумму и забрать нападающего. Там он выйдет на новый уровень и только тогда будет готов к условному «Зениту».

Гамид Агаларов Фото: premierliga.ru

Переход же в Питер сейчас просто сломает ему карьеру.