Румменигге: хочу извиниться за то, что отпустили Давида Алабу из «Баварии»
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Бывший председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что сожалеет об уходе защитника Давида Алабы в мадридский «Реал».
«Я очень сожалею об уходе Давида Алабы. Я прошу прощения за это. Он был главным человеком в обороне и отыграл невероятный сезон под руководством Ханса-Дитера Флика, когда «Бавария» выиграла Лигу чемпионов в Лиссабоне. Его отсутствие очень сказывается на «Баварии». Это то, что я чувствую, честно говоря», — приводит слова Румменигге Bild.
Давид Алаба перешёл в мадридский «Реал» из «Баварии» в летнее трансферное окно нынешнего сезона в качестве свободного агента. В этом сезоне он провёл за «Реал» 46 матчей во всех турнирах. Он сумел забить два гола и сделать четыре результативные передачи.
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