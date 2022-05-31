Президент Ла Лиги заявил, что маленькие клубы исчезнут, если будет создана Суперлига

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз раскритиковал идею о создании Европейской Суперлиги.
«Концепция Суперлиги — это модель, которая направлена на то, чтобы 15-20 лучших клубов Европы командовали всеми. Они говорят: «Вы не волнуйтесь, мы продадим права и поделимся с другими» — вот, что опасно.
Некоторые не понимают, что футбольный мир — это не только большие клубы. Надо уметь сочетать интересы. Если маленькие клубы умрут, мы уже не будем воспринимать футбол таким, каким он был прежде. Не приводит к хорошему также и уровень зарплат в некоторых, так называемых, больших клубах. Здесь проявляется в первую очередь этическая проблема», — приводит слова Тебаса Marca.
Напомним, попытка создания Европейской Суперлиги была предпринята 12 клубами в апреле 2021 года.
- 31 мая 2022
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