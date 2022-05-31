Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент Ла Лиги заявил, что маленькие клубы исчезнут, если будет создана Суперлига

Президент Ла Лиги заявил, что маленькие клубы исчезнут, если будет создана Суперлига
Комментарии

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз раскритиковал идею о создании Европейской Суперлиги.

«Концепция Суперлиги — это модель, которая направлена на то, чтобы 15-20 лучших клубов Европы командовали всеми. Они говорят: «Вы не волнуйтесь, мы продадим права и поделимся с другими» — вот, что опасно.

Некоторые не понимают, что футбольный мир — это не только большие клубы. Надо уметь сочетать интересы. Если маленькие клубы умрут, мы уже не будем воспринимать футбол таким, каким он был прежде. Не приводит к хорошему также и уровень зарплат в некоторых, так называемых, больших клубах. Здесь проявляется в первую очередь этическая проблема», — приводит слова Тебаса Marca.

Напомним, попытка создания Европейской Суперлиги была предпринята 12 клубами в апреле 2021 года.

Новость по теме
Тебас – о продлении Мбаппе: то, что делает президент «ПСЖ» — издевательство над футболом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022