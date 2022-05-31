Чистяков — об отрыве «Зенита» в РПЛ: как так, ведь «Динамо» весь сезон нас «поджимало»?!

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков признался, что был удивлён большим отрывом сине-бело-голубых от «Динамо» в турнирной таблице РПЛ сезона-2021/2022.
«Удивил ли тот факт, что «Динамо» не до конца боролось за золото? Да! Когда за тур до конца чемпионата открыл таблицу и увидел разницу в девять очков, невольно удивился: как так, ведь «Динамо» весь чемпионат нас «поджимало»?! И очень хорошо, кстати, что наступали нам на пятки. Не давали расслабиться. А из-за этих девяти очков даже немного разочаровался. Но потом подумал: это всё же не наши проблемы. Главное, мы — чемпионы.
Успел ли попрощаться с Дзюбой и Оздоевым? Не успел, ведь в Нижний Новгород из-за операции не летал. В командном чате, конечно, пожелал им удачи. Лично пока не писал — не хочется сейчас ребят напрягать. Понимаю, что в данный момент у них очень много забот. Но потом обязательно напишу, и мы увидимся. Не попрощаемся, а скажем друг другу «до встречи», — приводит слова Чистякова «Матч ТВ».
Напомним, санкт-петербургский «Зенит», набравший 65 очков, досрочно стал чемпионом России. В тройку лидеров вошли также «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53).
- 31 мая 2022
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