Червиченко: может, Рыбус был недостаточно хорош для «Локомотива»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал уход из московского «Локомотива» польского полузащитника Мацея Рыбуса.



«Может, политика. Может, Рыбус недостаточно хорош для них. Но бюджет же надо осваивать. Там основная задача потратить деньги, а не спортивные результаты. Поэтому надо кого-то убирать: логично, что убирают иностранца, чтобы взять иностранца.



Покажет ли «Локо» лучшие результаты в следующем сезоне? Покажет — только в затратах. В трате денег они будут чемпионами, скорее всего», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня, 31 мая, стало известно, что Мацей Рыбус покинет московский «Локомотив» в качестве свободного агента.