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Экс-президент «Локо» — об уходе Рыбуса: такой дядька нужен команде, он бы ещё пригодился

Экс-президент «Локо» — об уходе Рыбуса: такой дядька нужен команде, он бы ещё пригодился
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался об уходе из клуба польского полузащитника Мацея Рыбуса.

«Думаю, это потеря для «Локомотива», потому что при должной подготовке к сезону Мацей всегда держал планку. Он бы ещё пригодился клубу в следующем сезоне, тем более что у «Локомотива» команда молодая и такой дядька нужен. Но его уход не стал неожиданностью, потому что легионеры в ближайшее время будут уходить из российских клубов, потому что они хотят видеть себя в Европе, а мы изолированы. Рыбус — не первая ласточка и не последняя.

Безусловно, на Рыбуса было оказано политическое давление. Многие из-за этого как раз и покидают Россию. Уверен, что и на Гисдоля надавили и после он покинул «Локомотив», и на Шварца было оказано давление. Тут удивляться нечему», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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