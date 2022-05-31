Экс-президент «Локо» — об уходе Рыбуса: такой дядька нужен команде, он бы ещё пригодился

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался об уходе из клуба польского полузащитника Мацея Рыбуса.
«Думаю, это потеря для «Локомотива», потому что при должной подготовке к сезону Мацей всегда держал планку. Он бы ещё пригодился клубу в следующем сезоне, тем более что у «Локомотива» команда молодая и такой дядька нужен. Но его уход не стал неожиданностью, потому что легионеры в ближайшее время будут уходить из российских клубов, потому что они хотят видеть себя в Европе, а мы изолированы. Рыбус — не первая ласточка и не последняя.
Безусловно, на Рыбуса было оказано политическое давление. Многие из-за этого как раз и покидают Россию. Уверен, что и на Гисдоля надавили и после он покинул «Локомотив», и на Шварца было оказано давление. Тут удивляться нечему», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 31 мая 2022
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