Федерико Вальверде пошутил над Эндрю Робертсоном после финала Лиги чемпионов

Во время интервью после финального матча Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал» (0:1) полузащитнику мадридского клуба Федерико Вальверде всё время мешал сын. Он беспокойно сидел на руках у отца и пытался взять медаль, которая висела на шее Вальверде. Игрок «Реала», отвечая на вопрос об игре против защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона, пошутил, что уследить за своим сыном ему сложнее, чем играть против Робертсона. Об этом сообщает Daily Mail.

23-летний уругвайский полузащитник в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2021/2022 сумел отметиться голевой передачей на единственный гол, который забил 21-летний бразильский форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

Всего в нынешнем сезоне Федерико Вальверде провёл за «Реал» 46 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.