«Локомотив» объявил об уходе Бориса Ротенберга
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Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил об уходе защитника Бориса Ротенберга. Сегодня, 31 мая 2022 года, у 36-летнего игрока истёк контракт с клубом.
«Футбольный клуб «Локомотив» благодарит Бориса за годы, проведённые в команде, и желает дальнейших успехов», — написала пресс-служба железнодорожников.
За «Локомотив» защитник выступал с 2016 года. За это время он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, заработав две жёлтые карточки.
В составе красно-зелёных Борис стал обладателем пяти титулов: чемпион России сезона-2017/2018, трёхкратный победитель Кубка России (в сезонах 2016/2017, 2018/2019 и 2020/2021) и обладатель Суперкубка России — 2019. Ранее Ротенберг также играл за московское «Динамо», «Ростов» и «Химки».
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