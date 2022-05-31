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Борис Ротенберг завоевал в «Локомотиве» пять трофеев, проведя в сумме 17 матчей

Борис Ротенберг завоевал в «Локомотиве» пять трофеев, проведя в сумме 17 матчей
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Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг завоевал в московском клубе пять трофеев, проведя в сумме 17 матчей.

В составе красно-зелёных Борис стал обладателем пяти титулов: чемпион России сезона-2017/2018, трёхкратный победитель Кубка России (в сезонах-2016/2017, 2018/2019 и 2020/2021) и обладатель Суперкубка России — 2019. Ранее Ротенберг также играл за московское «Динамо», «Ростов» и «Химки».

В последних трёх сезонах россиянин не принял участия ни в одной игре красно-зелёных ни в одном турнире. Последний раз Ротенберг выходил на поле в сезоне-2018/2019. В том розыгрыше Борис один раз сыграл в Российской Премьер-Лиге и три раза появлялся на поле в розыгрыше Кубка России. В РПЛ защитник провёл на поле девять минут.

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