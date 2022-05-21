«Крылья Советов» — «Локомотив». Вот бы таким весёлым был каждый матч в чемпионате России

21 мая состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Локомотив». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу самарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех москвичей оценён экспертами в 4.33. Ставки на ничью принимаются за 3.94.

Экспресс с коэффициентом 11.31 на 30-й тур РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Локомотив» 21 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Крылья Советов» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Локомотив» (21.05.2022)

Последний месяц весны радует яркими футбольными противостояниями. Российская Премьер-Лига вышла на финишную прямую, участникам осталось провести заключительный тур. 21 мая состоятся восемь встреч 30-го тура. В одной из них в Самаре местные «Крылья Советов» примут «Локомотив».

За последние пять встреч в чемпионате России самарцы одержали лишь две победы — над «Краснодаром» (2:0) и «Динамо» (5:2). Поражения потерпели от «Химок» (1:4), «Спартака» (1:2) и «Ахмата» (0:1). Не удалось забить только в последнем случае, хотя возможность поразить ворота соперника имелась.

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На 60-й минуте встречи в ворота грозненцев был назначен 11-метровый удар, который не сумел реализовать Юрий Горшков. Также упустили отличные моменты Роман Ежов и Дмитрий Цыпченко. По обыкновению, команда много атаковала, но немного не хватило реализации. Массивным защитникам оппонента тоже стоит отдать должное.



А вот оборонительная линия «Крыльев Советов» по непонятным причинам начала регулярно подводить. За последние 11 туров в чемпионате России подопечные Игоря Осинькина лишь два раза сумели отыграть на ноль. За этот период в их ворота прилетело целых 17 мячей. Прилично.

Стоит заметить, что в матче последнего тура с «Ахматом» на воротах стоял не основной голкипер. Ивана Ломаева замещал Богдан Овсянников. Голкипер совершил три отличных сейва, но парировать удар с ближней дистанции после розыгрыша углового не сумел. Впрочем, такие обычно не берутся.



«Локомотив» тоже добыл очень разные результаты в последних пяти турах в РПЛ. Сначала одержал победу над «Нижним Новгородом» (2:1), затем потерпел поражения от «Зенита» (1:3) и «Краснодара» (0:1), обыграл «Рубин» (1:0). Кроме того, сыграл вничью с «Динамо» (3:3). Забить не удалось только краснодарцам.

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Хотя ничего удивительного в этом нет, ведь почти половину встречи москвичи провели в меньшинстве. Красную карточку в начале второго тайма схлопотал полузащитник красно-зелёных Константин Марадишвили. Зато с результативностью у команды нет никаких проблем благодаря усилениям в зимнее трансферное окно.



К коллективу присоединились Ян Кухта и Вильсон Изидор. Нападающие отлично влились в ритм РПЛ и уже не раз успели удивить великолепной техникой и умением забивать голы. Чех принял участие в девяти матчах, где забил три гола и отдал одну голевую передачу. Француз поучаствовал в 11 встречах и записал на свой счёт семь голов и один ассист.



Однако, как и «Крыльям Советов», железнодорожникам заметно не хватает надёжности в обороне. Несмотря на старания талантливого Даниила Худякова и опытного Маринато Гильерме, за последние 11 противостояний в чемпионате России москвичи пропустили ровно 20 мячей.



В грядущем матче трудно выявить фаворита. Оба коллектива не славятся стабильностью и добыли очень противоречивые результаты в последних матчах в РПЛ. Однако их недавние игры с крепким московским «Динамо» получились очень яркими и насыщенными голами. Друг с другом наверняка сыграют схожим образом.

Думается, можно взять комбинированную ставку «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча» за коэффициент 1.97. Дело ещё в том, что в трёх из пяти последних очных противостояний показатель забитых мячей переваливал за двойку. Причём голы были с обеих сторон. В этот раз ждём идентичного исхода.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Локомотив» 21 мая 2022 года

Оба коллектива обладают отличными атакующими линиями, но испытывают проблемы оборонительного характера. Несмотря на старания голкиперов, за последние 11 встреч в чемпионате России пропустили на двоих почти 40 мячей. История очных встреч на стороне результативности и голов с обеих сторон. Поверим в такой результат и в этот раз.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.97.

Широков: расширение РПЛ зависит от того, кто вылетит.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Локомотив» с коэффициентом 5.00.

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