Ведущая «Динамо ТВ» — о словах Умярова про Фомина: не зря мы сильно не любим «Спартак»

Ведущая клубного телеканала московского «Динамо» Полина Лысенко прокомментировала слова полузащитника «Спартака» Наиля Умярова о том, как он мешал пробивать пенальти Даниилу Фомину в очном матче московских клубов.

«Прочитала текст в телеграм-канале Умярова про пенальти на финале Кубка, и стало очень неприятно. Я понимаю, что, говорят, «на войне все способы хороши», но, кажется, что даже здесь проявляется ключевая разница «Спартака» и «Динамо» по духу. Благородство – важный фактор в спорте.



Ещё больше противно от того, что это было сделано против Дани Фомина – исключительно нравственного и порядочного парня. Вот я даже попыталась представить ситуацию наоборот и не получилось: Фома на такое неспособен. Да и, наконец, всякое можно сделать в игровом порыве, но гордо писать об этом после и хвалиться своей «тактикой» – уже показатель. Всё-таки не зря мы так сильно не любим «Спартак», — написала Лысенко в своём телеграм-канале.