Азар: равных Бензема нет. «Золотой мяч» уже на 99% у него

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар поделился мнением о партнёре по команде Кариме Бензема.



«Равных Бензема нет. Де Брёйне, Куртуа, Мане и Винисиус провели очень хороший сезон. Но если принять во внимание все аспекты, «Золотой мяч» уже на 99% у него. Думаю, он возьмёт эту награду. Я надеюсь на это, потому что Карим заслужил «Золотой мяч», — приводит слова Азара Marca.



Напомним, Бензема стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Французский форвард забил 15 голов в 12 матчах. Также на его счету две результативные передачи. Бензема опередил нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского, который отличился 13 раз, а также Себастьена Аллера из амстердамского «Аякса» (11).

«Реал Мадрид» — «Бетис». Испанская Примера – 2021/2022. 38-й тур: