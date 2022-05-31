Демирал может отклонить предложение «Аталанты» о трансфере

Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал, проведший минувший сезон на правах аренды в «Аталанте», может отказаться от полноценного перехода в клуб из Бергамо. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, турка может приобрести один из клубов английской Премьер-лиги. Ранее сообщалось, что бергамаски заплатят за трансфер € 20 млн, а сам игрок получит контракт до 2026 года.

В нынешнем сезоне Мерих Демирал провёл за «Аталанту» 28 матчей в итальянской Серии А. Он забил один гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость турецкого игрока обороны в € 30 млн.

«Аталанта» по итогам нынешнего сезона заняла восьмое место в Серии А и не сумела квалифицироваться в еврокубковые турниры.