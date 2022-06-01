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«Спартак» с трофеем, но без Федуна! Обзор финала Кубка России

«Спартак» с трофеем, но без Федуна! Обзор финала Кубка России
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Представляем восьмой выпуск подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают долгожданный финал Кубка России. Разбираем драматичную победу «Спартака» над «Динамо» и обсуждаем массовый отток кадров из обоих клубов. Красно-белые теперь будут жить без Леонида Федуна, Паоло Ваноли и Зелимхана Бакаева, а бело-голубые — без Сандро Шварца! А ещё говорим о стыках за право остаться в РПЛ, после которых закончилась сказка «Уфы».

Таймкоды:

0:00 — Всем привет!
0:35 — Долго разбираем финал Кубка России. «Спартак» заслужил?
24:02 — Жесть после финала Кубка. Федун и Ваноли уходят? Шварц — точно.
39:52 — Стыки! Юран снова король, а «Уфу» жалко.
45:02 — Прощаемся, но ненадолго.

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