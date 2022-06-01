«ПСЖ» предложил «Монако» за Тчуамени € 100 млн, «Реал» — € 80 млн

Переход полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени в «Реал» может сорваться из-за давления «ПСЖ». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
По информации источника, агенты француза договорились о переходе в стан «Королевского клуба» ещё до финала Лиги чемпионов, однако из-за давления «ПСЖ» трансфер может сорваться. Боссы парижан предложили монегаскам за игрока € 100 млн, в то время как «сливочные» увеличили сумму своего предложения до € 80 млн.
22-летний Тчуамени является воспитанником «Бордо». Он стал игроком «Монако» в январе 2020 года. За монегасков полузащитник забил восемь голов и отдал семь результативных передач в 95 матчах во всех турнирах. Соглашение Орельена с «Монако» истекает в 2024 году.
«Реал Мадрид» — «Бетис». Испанская Примера — 2021/2022. 38-й тур:
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