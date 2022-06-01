Бонуччи — о Месси: сложно подобрать слова, чтобы описать игрока с таким количеством «ЗМ»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался о Лионеле Месси в преддверии матча Финалиссимы с Аргентиной.



«Мы благодарны Месси за тёплые слова в адрес нашей сборной. Но эта рана останется открытой до тех пор, пока мы не сыграем на чемпионате мира. Мы совершили много ошибок и должны взять вину на себя. Нам немного не хватило для того, чтобы сыграть на турнире, который каждый футболист считает чем-то особенным.

Что касается Месси, то сложно подобрать слова, чтобы описать футболиста, который выиграл столько «Золотых мячей». Он, как и Криштиану Роналду, был и остаётся одним из лучших в мире. К нему нужно будет отнестись с огромным уважением», – цитирует Бонуччи Sky Sport Italia.

Месси выразил сожаление, что сборной Италии не будет на предстоящем чемпионате мира.

Матч Финалиссимы 2022 года Италия — Аргентина состоится сегодня, 1 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 21:45 мск.